رئيس مجلس النواب يؤكد حرص العراق على توثيق علاقاته العربية

(المستقلة)..بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الاحد،مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها والارتقاء بها بما يضمن مصالح البلدين.

كما تمت مناقشة ابرز التطورات السياسية والامنية في العراق والمنطقة، والجهود العربية والدولية لدعم الاستقرار في المناطق المحررة والعمل على اعمارها واعادة العوائل النازحة اليها.

واكد الجبوري رغبة العراق الجادة بالانفتاح على اشقائه العرب وتوثيق علاقته مع الجميع وبما يخدم المصالح المشتركة، مضيفاً “نتطلع لبدء صفحة جديدة مع محيطنا العربي، وان يكون للدول الشقيقة دور في اعادة تأهيل مدننا المتضررة جراء الارهاب، وازالة كل العوائق التي تعترض عودة النازحين الى مناطقهم المحررة”.

واشار الى ان البرلمان عمل جاهداً على تحقيق الاستقرار من خلال اقراره التشريعات والقوانين الداعمة لخدمة المواطن العراقي وبدون استثناء، مثمناً في الوقت ذاته دعم دولة الكويت حكومة وشعباً للعراق وعلى كافة المستويات لاسيما الملفين الاغاثي والانساني المقدم للعوائل النازحة.

من جانبه جدد امير دولة الكويت موقف بلاده الثابت في دعم العراق والوقوف الى جانبه في حربه ضد الارهاب, مؤكدا حرص الكويت المشاركة في اعمار المناطق المحررة وتقديم كل اشكال المساعدة وفي كافة المجالات.