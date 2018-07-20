رئيس مجلس النواب المصري يلتقي نظيره الايطالي بروما

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يلتقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصرى، برئيس مجلس النواب الإيطالى فى العاصمة الإيطالية روما والتى يصلها كمحطة ترانزيت لمدة 4 ساعات، عقب عودته من العاصمة الصربية بلجراد، وذلك بحسب بيان صادر اليوم من مجلس النواب.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، غادر بلجراد العاصمة الصربية، صباح اليوم الجمعة، بعد زيارة ناجحة استمرت 24 ساعة، التقى خلالها رئيس الجمهورية الصربية ورئيسة البرلمان وألقى خطاباً داخل البرلمان الصربى.

وكان فى وداع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار بلجراد بالعاصمة الصربية السيد فلاديمير مارينكوفيتش وكيل البرلمان الصربى.