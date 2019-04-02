رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يزور العتبتين العباسية والحسينية ويلتقي سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

(المستقلة)..زار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى اليوم الثلاثاء برفقة النائب حسن العاقولي عضو لجنة العلاقات الخارجية ومحافظ كربلاء عقيل الطريحي العتبتين العباسية والحسينية .

وادى بري مراسم زيارة ضريح العباس (ع) والصلاة فيه. كما التقى بنائب الامين العام للعتبة العباسية عباس موسى الذي رحب بزيارة رئيس مجلس النواب اللبناني وتمنياته بنجاحها.

وقدم نائب الامين العام للعتبة العباسية المقدسة هدية تذكارية لنبيه بري بمناسبة زيارته فيما خط رئيس مجلس النواب اللبناني كلمات في سجل الزيارات الخاصة بالعتبة.

بعدها ادى بري مراسم زيارة الامام الحسين بن علي (ع) والصلاة فيه.

واستقبل المتولي الشرعي للعتبة الحسينية عبد المهدي الكربلائي رئيس مجلس النواب اللبناني .

ورحب الكربلائي بالضيف لزيارته العراق وتواجده بمدينة كربلاء مشيدا بالعلاقات الوثيقة بين العراق ولبنان على مختلف المستويات.

من جانبه عبر بري عن سروره بزيارة العراق مشيدا بعمق الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مهنئا بالانتصار على تنظيم داعش الإرهابي.

بعدها تجول رئيس مجلس النواب اللبناني في متحف الإمام الحسين (ع) واطلع على المقتنيات الثمينة التي يضمها والهدايا القيمة التي تلقاها على مختلف الحقب الزمنية.

كما استمع من القائمين على العتبتين المقدستين إلى شرح مفصل عن التطوير الذي تشهدهما لاستيعاب زخم الزائرين من مختلف دول العالم.

وأبدى رئيس مجلس النواب اللبناني إعجابه بمستوى الاعمار الذي تشهده العتبتين الحسينية والعباسية.

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