رئيس مجلس المفوضين ينفي استقالته .. ويؤكد لا صلة بين المظاهرات وعمل المفوضية

(المستقلة)… اعتبر رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات معن الهيتاوي أن لا صلة بين المظاهرات وعمله بالمفوضية، نافيا استقالته من منصبي بهذا الشأن.

وقال الهيتاوي في بيان له تلقته (المستقلة) إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام تناقلت خبرا مفاده استقالتي من منصبي، وبهذا الخصوص اود ان أوضح بالنفي التام لهذا الخبر ولا صحة له اطلاقا”، مؤكدا “لا توجد اي صله بين المظاهرات وعملنا”.

واشار الى ان “اعضاء مجلس المفوضين قد أوقف علمنا بموجب التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ والآن الذي يعمل بدلا عنا هم القضاة المندبين من مجلس القضاء لحين انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي”.

ونبه الهيتاوي الى ان “الصفحات التي تنتحل صفتي الوظيفية هي صفحات مزيفة ولا تمت لي شخصيا بصلة”، داعيا جميع وسائل الاعلام الى “نقل الخبر بدقه ومن مصدرة وعدم نقل الاختبار من مواقع مزيفه وسوف احتفض بحق الرد القانوني بذلك”. (النهاية)