رئيس مجلس القضاء الأعلى يصل الدوحة على رأس وفد قضائي

رئيس مجلس القضاء الأعلى على رأس وفد قضائي يصل الى الدوحه

المستقلة ..وصل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان على رأس وفد قضائي مساء الاثنين، الى الدوحة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت المستقلة نسخة منه، إن “الزيارة تأتي تلبية للدعوة الموجهة من رئيس المجلس الاعلى للقضاء القطري حسين بن لحدان المهندي للمشاركة في الاجتماع (الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية)”.

واضاف: “من الجدير بالذكر أن الوفد القضائي ضم كل من القاضي الاول في محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الكرخ والرصافة كلا من القاضي ضياء جعفر لفتة والقاضي اياد محسن ضمد”.