رئيس لجنة الخدمات البرلمانية يطالب باستبدال مدراء الدوائر الخدمية في ذي قار

(المستقلة)..طالب رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب، وليد السهلاني، وزير البلدات باستبدال كافة مدراء الدوائر الخدمية في محافظة ذي قار، ولاسيما المسؤول عن ملف مياه الشرب في مركز المحافظة.

وقال السهلاني ، اليوم الاربعاء “هناك سوء للخدمات في كافة مفاصل الحياة في المحافظة، وخاصة في مركز المدينة، مشيرا الى ان “اهالي مركز المحافظة يعانون من عدم وصول مياه الشرب لهم وهذا يستدعي الى اتخاذ إجراءات سريعة نضمن من خلالها إيصال الماء لهم”.

واكد ان “مياه الشرب هي حق مشروع من المفترض ان يتمتع به المواطن، وعدم وصوله للمواطنين يعني ان هناك، اما تقصير في الخدمة المقدمة، او شيء مقصود من جهات معينة لإغراض غير معروفة”.

وتابع، ان “الناس في المحافظة ومركزها بدؤوا يتذمرون من هذا الأمر، واذا لم يتخذ الوزير اجراء سريع، فيعني ان الأمور ستصل الى حد لا يحمد عقباها”.