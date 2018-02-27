رئيس لا ليجا يعلن موعد الكلاسيكو الثاني.. “سيتوافق مع السوق الأمريكية”

(المستقلة)… أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا” عن موعد مواجهة ريال مدريد وبرشلونة “الكلاسيكو” في الدور الثاني من المسابقة ضمن منافسات الجولة الـ36. وذلك عبر إذاعة “كادينا سير” الإسبانية.

وقال تيباس :”مواجهة الكلاسيكو الثانية في الموسم ستقام يوم الأحد 6 مايو في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة بتوقيت وسط أوروبا”. (الساعة التاسعة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة).

وأوضح تيباس :”المباراة اختيرت في هذا التوقيت لكي تتوافق مع المشاهدين الأمريكيين خاصة أنها تستهدف السوق الأمريكية”.

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وكان موعد المباراة الأولى في تمام الثانية ظهرا لكي تتوافق مع السوق الآسيوية.

ونجح برشلونة في الفوز ذهابا بنتيجة 3-0 ضد ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل النادي الملكي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري.

وسيتبقى لبرشلونة عقب الكلاسيكو الثاني مواجهات فياريال وليفانتي وريال سوسيداد، مما يعني أن المواجهة قد تحسم اللقب بشكل كبير.

المباراة كذلك موعدها سيكون بعد مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي ستقام يومي 1 و2 مايو.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.(النهاية)