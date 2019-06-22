رئيس كتلة سائرون يتراجع عن قرار استقالته من البرلمان

(المستقلة)… أعلن رئيس كتلة تحالف “سائرون” النيابية حسن العاقولي يوم السبت انه قد يعدُل عن قرار الاستقالة من عضوية مجلس النواب العراقي التي قدمها الى هيئة رئاسة المجلس.

وقال العاقولي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مختلف الكتل السياسية في البرلمان، انه “قدمنا استقالة لهيئة الرئاسة لكن جميع الكتل وقفوا بالضد من الاستقالة”، مردفا بالقول انه “سأراجع قرار الاستقالة”.

وكان العاقولي قد اعلن في وقت سابق من اليوم عن استقالته من عضوية مجلس النواب.

وعلي صعيد مواز انهى مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم السبت القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

وانهى ايضا القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

وانهى كذلك القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016. (النهاية)