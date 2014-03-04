رئيس قائمة عراق الخير رشدي سعيد يوجه كلمة الى الشعب العراق .. فيديو

المستقلة / متابعة /- وجه رئيس قائمة عراق الخير والعطاء “الدكتور رشدي سعيد الجاف” كلمة الى ابناء الشعب العراقي بثت عبر شبكة التواصل الاجتماعي ( يويتوب ) .

وقال احمد حجازي احد اعضاء المكتب السياسي في رسالة تلقتها وكالة الصحافة المستقلة عبر موقعها الالكتروني ، ان الدكتور رشدي سعيد رئيس القائمة وجهة كلمة الى ابناء الشعب العراقي بمناسبة الاستعداد لخوض القائمة معترك الانتخابات النيابية والتي من المفترض ان تجري في 30 نيسان القادم .

وتعيد وكالة الصحافة المستقلة بث مقطع الفيديو كما تلقته ودون اي حذف لاي جزء منه ( النهاية ) ..

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