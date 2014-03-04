رئيس قائمة عراق الخير رشدي سعيد يوجه كلمة الى الشعب العراق .. فيديو
المستقلة / متابعة /- وجه رئيس قائمة عراق الخير والعطاء “الدكتور رشدي سعيد الجاف” كلمة الى ابناء الشعب العراقي بثت عبر شبكة التواصل الاجتماعي ( يويتوب ) .
وقال احمد حجازي احد اعضاء المكتب السياسي في رسالة تلقتها وكالة الصحافة المستقلة عبر موقعها الالكتروني ، ان الدكتور رشدي سعيد رئيس القائمة وجهة كلمة الى ابناء الشعب العراقي بمناسبة الاستعداد لخوض القائمة معترك الانتخابات النيابية والتي من المفترض ان تجري في 30 نيسان القادم .
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وتعيد وكالة الصحافة المستقلة بث مقطع الفيديو كما تلقته ودون اي حذف لاي جزء منه ( النهاية ) ..
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استاذ رشدي سعيد انا مواطن عراقي اسكن في نينوى سمعت عنك الكثير يا استاذ اني ولد معوق وما عندي لاشغله ولاعملة سمعت عنك رجل طيب وتساعد العالم اني احجيلك الصدق مامكذب عليك وعندي تقارير طبيه وماخليت واحد ماكتلو ماساعدني بس ضليت انت ساعدني يرحم والديك وشكرا