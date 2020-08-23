(المستقلة)..أشار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى أن دراسة شراء صواريخ من إيران ستكون “فكرة جيدة”.

ويأتي ذلك بعد يوم من تصريح لرئيس كولومبيا قال فيه إن فنزويلا تدرس مثل تلك الخطة في ظل تنامي العلاقات بين كراكاس وطهران.

وقال مادورو في اجتماع للحكومه بثه التلفزيون: “لم يخطر ببالي ولا ببالنا”. ووجه وزير الدفاع فلاديمير بادرينو بمتابعة المسألة وأبلغ الحكومة مازحا بأن تبقي الخطة في طي الكتمان.

وأضاف مادورو: “يا لها من فكرة جيدة يا بادرينو، أن نتحدث إلى إيران لنرى ما لديها من صواريخ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى وإذا كان من الممكن (الشراء) في ضوء العلاقات العظيمة التي تربطنا بإيران”.

المصدر: روسيا اليوم