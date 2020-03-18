رئيس سابق لريال مدريد يدخل العناية المركزة بسبب كورونا

المستقلة /كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن السلطات الطبية المحلية وافقت على دخول الرئيس السابق لريال مدريد، لورينزو سانز، إلى وحدة “العناية المركزة”، بعد تشخيص حالته بـ”الخطيرة”، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية عن صحيفة “إديال دو غراندا” أنه تم إدخال الرئيس السابق لريال مدريد إلى مستشفى العاصمة الإسبانية، يوم الثلاثاء، بعد تعرضه للحمى لعدة أيام بسبب فيروس كورونا.

وعلى الرغم من عدم حصوله على نتائج اختبار الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن الأطباء أكدوا تعرضه للفيروس بنسبة 99%، وأن حالته تدعو للقلق.

يُذكر أن لورينزو سانز (76 عاما) تولى رئاسة ريال مدريد في الفترة ما بين 1995 و2000، أي قبل قدوم الرئيس الحالي للنادي، فلورنتينو بيريز، وحقق معه النادي دوري الأبطال مرتين (1998 و2000).