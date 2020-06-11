رئيس ديوان الوقف الشيعي يقدم طلبا للسيستاني بإحالته إلى التقاعد

( المستقلة)… أظهرت وثائق تقديم رئيس ديوان الوقف الشيعي، علاء الموسوي، طلبا إلى المرجع الديني الاعلى علي السيستاني يتضمن إحالته الى التقاعد، وإنهاء تكليفه برئاسة الديوان، وذلك بعد خمس سنوات من تسلمه المنصب.

يأتي ذلك بعد أن طالب عضو مجلس النواب النائب جمالالمحمداوي يوم الاربعاء رئيس مجلس الوزراء مصطفىالكاظمي بيان أسباب عدم إحالة رئيس ديوان الوقف الشيعي(علاء عبد الصاحب الموسوي) للتقاعد مع تجاوزه السنالقانونية .

وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب النائب جمال المحمداوي انه “استنادًا إلى قرار مجلس شورى الدولة ٧٤ /٢٠١٩ والذي يقضي بخضوع رؤساء الهيئات المستقلة للسن القانونية للتقاعد”.