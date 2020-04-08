رئيس حكومة إقليم كوردستان يشرف على أول اجتماع للجنة العليا لتنفيذ قانون الإصلاح

(المستقلة)..أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء ، على أول اجتماع للجنة العليا لتنفيذ قانون الإصلاح، وذلك بعد أن تم إقرار منهاج تطبيقه وتم نشره في جريدة وقائع كوردستان الرسمية.

وفي الاجتماع الذي عُقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس) وشارك فيه نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني والوزراء المعنيون، جرى التباحث بشأن الآلية والأطر القانونية لتنفيذ قانون الإصلاح في إقليم كوردستان.

وشدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ قانون الإصلاح يعد جزءاً مهماً من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة، وأكد أن تطبيقه يهدف لتحقيق العدالة بما يشمل القطاعات كافة، وتأمين الحقوق والامتيازات القانونية لمستحقي الرواتب.

وصدّقت اللجنة على تقارير الوزارات المعنية بعد أن عرض الوزراء المعنيون تقاريرهم إزاء تنفيذ قانون الإصلاح، كما وجهت الوزارات والجهات المعنية بتشكيل لجان فرعية والشروع بالعمل في أسرع وقت في إطار مواد قانون الإصلاح وفقراته.