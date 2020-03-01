بارزاني يجري زيارة رسمية الى الاردن

رئيس حكومة إقليم كوردستان يجري زيارة رسمية الى الاردن

المستقلة … يبدأ رئيس إقليم حكومة كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاحد زيارة رسمية الى المملكة الأردنية ويلتقي الملك عبد الله الثاني.

وذكر بيان عن مكتب بارزاني تلقته المستقلة، أن “رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يجري اليوم الاحد، زيارة رسمية الى عمّان”.

وأضاف أن “بارزاني سيجري خلالها محادثات ثنائية مع جلالة الملك عبد الله الثاني في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.