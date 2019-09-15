رئيس جائزة «كأس أفريقيا لرواد الأعمال» : نسعى لدعم ثلاثة فائزين و تدريبات مجانية لكل المتسابقين

(المستقلة)..كشف رائد التنمية حاتم خاطر مؤسس مؤسسة تروس مصر للتنمية ورئيس قمة فينجر برينت عن جوائز مسابقة كأس أفريقيا لرواد الأعمال والتي أطلقت في ختام أكبر فعالية ضمت قادة التنمية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط “فينجر برينت” والتي عقدت في آذار /مارس الماضي بمشاركة ورعاية 9 وزراء مصريين و28 سفارة عربية وأفريقية و 1500 من رواد الأعمال وقادة التنمية.

وتعد جائزة كأس أفريقيا لرواد الأعمال هي الأكبر في القارة الأفريقية خلال دورتها الحالية، حيث أطلقت بالتزامن مع رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي وبرعاية العديد من الوزراء والشركاء المحليين والدوليين منهم ، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري و وزارة الشباب والرياضة و وزارة التعليم العالي، ومؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL ومؤسسة إنجاز مصر وجامعة سينجور و الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ومؤسسة سفراء العمل التطوعي و FEPS Business Incubator و Endeavor Egypt و Impact Hub و INVAO.

وفي هذا السياق، قال “خاطر” اليوم، إن جائزة كأس أفريقيا هي مسابقة مصرية موجهه للقارة بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي باعتبارها واحده من مسارات التنمية التي تسعى مصر لتحقيقها في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي داخليًا وخارجيًا والمتمثله في تشجيع الطاقات الكامنه لدى الشباب وتحفيزهم نحو بدء مشروعاتهم الخاصة التي تلبي حاجات المجتمع والسوق الأفريقي وفي ذات الوقت يستطيع الشباب من خلالها تحقيق النجاحات التي يطمحون إليها.

وتابع، إن جائزة كأس أفريقيا لرواد الأعمال مستمرة في استقبال الأفكار والمشروعات التي يقدمها الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 سنة، من خلال موقعها الإلكتروني، وهي تسعى إلى اختيار ثلاث فائزين سوف تمنحهم الجائزة كل ما تحتاجه مشروعاتهم للتنفيذ والتطبيق الفعلي، والتي تبدأ من التدريبات مرورًا بالمقرات والأوراق القانونية في بلدانهم وكذلك التجهيزات اللوجستيه التي تحتاجها تلك الشركات، كما لفت إلى أن تروس مصر للتنمية وبالتعاون مع شركائها في مختلف الدول الأفريقية سوف تعمل على إتاحة المزيد من الفرص أمام الفائزين للتشبيك مع شركائهم وكذلك الفئات المستهدفة والخبراء المتخصصين في مشروعاتهم بغرض توفير الدعم الفني لهم لتحقيق التعاون الذي يزيد من فرص نجاح مشروعاتهم.

كما أكد رئيس “قمة فينجر برينت” أن كل من يتقدم لنيل جائزة كأس أفريقيا سوف يحصل على تدريب مجاني –تدريب عن بعد- بالتعاون مع الجامعات والشركات المتخصصة الشركاء في الجائزة، على مهارات الإدارة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأعمال وغيرها من المهارات التي يحتاجها سوق العمل وكذلك رواد الأعمال داخل القارة لمنحهم فرصة حقيقية لاكتشاف وتنمية مهاراتهم التي يمكنهم استغلالها لتحقيق أهدافهم وكذلك الاستفادة من تلك الخبرات في خدمة مجتمعاتهم المحيطة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة دعم رواد الأعمال في مختلف المجالات لأنهم القوة الحقيقية للمجتمعات في ظل التطورات التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم، معربًا عن ثقته في أن شباب القارة الأفريقية قادرين على القيادة وتحقيق الريادة في كافة المجالات وصولًا إلى تغيير ملامح مستقبل قارتهم في شتى المجالات.