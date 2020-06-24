رئيس برلمان لبنان : انهيار الليرة تستوجب إعلان “حالة الطوارئ”

(المستقلة)… قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن “انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار يفرض على الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف إعلان حالة طوارىء مالية”.

وأشار، بحسب ما نقلت وسيلة إعلامية محلية على تويتر، إلى أن انهيار سعر صرف الليرة يفرض إعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية.

وعن مفاوضات صندوق النقد، قال :”يخطىء الظن من يعتقد أن صندوق النقد أو أي جهة مانحة يمكن أن تقدم المساعدة إذا لم ننفذ الاصلاحات وفي المقدمة الكهرباء”.

وعن موقفه من قانون قيصر، أفاد :” موقف حركة أمل المبدئي من قانون قيصر الذي يستهدف سوريا هو موقف الحليف الوفي لمن وقف إلى جانب لبنان”. (النهاية)