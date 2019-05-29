رئيس برشلونة بارتوميو قرر إبقاء فالفيردي مدربا لبرشلونة الموسم المقبل

(المستقلة) .. بعد ساعات من انتشار أخبار إقالة منتظرة لإرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة، جاءت ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء بأخبار مغايرة مفادها تمسك إدارة البارسا بمدربها.

وأكدت إذاعة “كادينا سير” أن الرئيس جوزيه ماريا بارتوميو قرر إبقاء فالفيردي مدربا لبرشلونة الموسم المقبل، بعدما كان قرار إقالته ينتظر الإعلان، وذلك عقب اجتماعه مع أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين الرياضيين في النادي.

وأشارت الإذاعة الكتالونية، إلى إن إدارة البلوغرانا استجابت لرغبة كبار اللاعبين وعلى رأسهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وراكيتتش الذين يرغبون في استمرار المدرب.

كما خرجت صحيفة “ماركا” الإسبانية بعنوان “برشلونة يريد الاحتفاظ بفالفيردي”.

Barcelona have made their decision They want to keep Valverde He will be in charge at the Camp Nou next season 👇https://t.co/biHNIXJjIm pic.twitter.com/pjSey6irny — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) May 28, 2019

وكان فالفيردي الذي تولى تدريب برشلونة خلفا للويس إنريكي صيف 2017 قد مدد عقده مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل في شهر فبراير الماضي.

وخسر فالفيردي بطولتي دوري أبطال أوروبا بعد الخروج من نصف النهائي على يد ليفربول، قبل الخسارة في نهائي كأس الملك ضد فالنسيا.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية ذكرت اليوم أن الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي بات قريب جدا من تولي مهمة الإشراف على البرسا، ليستمر الغموض حول منصب المدير الفني في النادي الكتالوني.