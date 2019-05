رئيس برشلونة بارتوميو قرر إبقاء فالفيردي مدربا لبرشلونة الموسم المقبل

(المستقلة) .. بعد ساعات من انتشار أخبار إقالة منتظرة لإرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة، جاءت ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء بأخبار مغايرة مفادها تمسك إدارة البارسا بمدربها.

وأكدت إذاعة “كادينا سير” أن الرئيس جوزيه ماريا بارتوميو قرر إبقاء فالفيردي مدربا لبرشلونة الموسم المقبل، بعدما كان قرار إقالته ينتظر الإعلان، وذلك عقب اجتماعه مع أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين الرياضيين في النادي.

وأشارت الإذاعة الكتالونية، إلى إن إدارة البلوغرانا استجابت لرغبة كبار اللاعبين وعلى رأسهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وراكيتتش الذين يرغبون في استمرار المدرب.

كما خرجت صحيفة “ماركا” الإسبانية بعنوان “برشلونة يريد الاحتفاظ بفالفيردي”.

Barcelona have made their decision

They want to keep Valverde

He will be in charge at the Camp Nou next season

👇https://t.co/biHNIXJjIm pic.twitter.com/pjSey6irny

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) May 28, 2019