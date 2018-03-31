رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري يستنكر اعتداء اسرائيل علي الفلسطينيين في يوم الارض

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

استنكر الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الإعتداء الإسرائيلي الغاشم على أهالي فلسطين في ذكرى إحياء يوم الأرض، متسائلا أين المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان فيما يتعرض له المواطن الفلسطيني المدافع عن أرضه من قتل وتدمير.

وأوضح ” العبد” في بيان له اليوم، أن زيادة حصيلة الشهداء من أرض فلسطين إلى 16 والمصابين لأكثر من 1300 مصاب يؤكد أن إسرائيل عازمة على انتهاك حقوق الإنسان في ظل الصمت العربي والعالمي الغريب وهو يؤكد أنه لا نية لديها للسلام

وأكد “رئيس دينية النواب” أن حق العودة أمر لا يمكن التنازل عنه سواء من خلال اتفاقيات أو غيرها، مؤكدا أن إحياء الذكرى الـ42 ليوم الارض هذا العام، لها خصوصيتها بسبب إضافة تحديات جديدة تمثلت في موقف الولايات المتحدة الأميركية من إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها، وتصاعد الإجراءات الاسرائيلية بحق ابناء فلسطين من حصار واستيطان وعدوان مستمر، وكثرة الاعتداء على المسجد الاقصى.

ووجه “العبد” التحية لابناء فلسطين ولكل المطالبين بحقهم في العودة، مؤكدا أن القضية الفلسطنية هي محور السلام في العالم وهو حق اصيل للفلسطنيين لا يملكون التنازل عنه، مضيفًا على المجتمع الدولي أن ينظر إلى حل لهذه المشكلة لقمع التطرف على مستوى العالم.