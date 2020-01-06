رئيس القيادة الأمريكية في أفريقيا يرد على خبر مقتله !!

رئيس القيادة الأمريكية في أفريقيا يرد على خبر مقتله !!

(المستقلة)..نشر الحساب الرسمي للقيادة القوات العسكرية الأمريكية في أفريقيا على تويتر، بيانا يكشف حقيقة نبأ مقتل الجنرال ستيفن تاونسند رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا.

البيان كان على لسان تاونسند نفسه وقال فيه إن التقارير التي انتشرت عن نبأ وفاته لا أساس لها من الصحة.

ووصف تلك الأنباء بأنها مثال جديد على الأكاذيب والبروباغندا والأخبار الكاذبة لحركة الشباب ولاعبين مارقين آخرين من أمثال إيران ووكلائها.

وأضاف أن القوات الأمريكية في أفريقيا لا تزال تواصل العمل مع شركائها لحماية المصالح الأمريكية واستئصال الإرهابيين الذين يسعون لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة والأفارقة الأبرياء والشركاء الدوليين.

وكانت وسائل إعلام إيرانية وعراقية تداولت نبأ مقتل تاونسند، الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي. وزعمت وسائل الإعلام أنه قتل خلال الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في كينيا.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل أحد الجنود ومتعاقدين أمريكيين اثنين فى هجوم ارهابى على قاعدة جوية كينية تستخدمها القوات الأمريكية.

والهجوم على قاعدة عسكرية تابعة لقوات الدفاع الكينية في خليج ماندا من قبل حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة ومقرها شرق أفريقيا، والذي أسفر أيضا عن إصابة اثنين من أفراد البنتاجون، وكلاهما في حالة مستقرة حاليا، وفقا لقيادة الولايات المتحدة أفريقيا.