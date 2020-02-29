رئيس الفيفا لا يخفي مخاوفه من كورونا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أبدى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مخاوفه من الانتشار المتسارع لفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم، وتسببه في تأجيل الأحداث الرياضية.

مخاوف من كورونا:

وقال إنفانتينو في تصريحات نقلتها شبكة «BBC» البريطانية: «سيكون من الصعب إيقاف منافسات بشكل عالمي لأن الوضع مختلف في كل دولة، لكن لا أستبعد أي شيء في الوقت الحالي، وأتمنى ألا نسلك هذا الاتجاه».

واستدرك: «صحة الناس أهم بكثير من أي مباراة لكرة القدم، لذلك نراقب الموقف، ونتمنى أن يتراجع الفيروس بدلا من أن ينتشر».

وتابع: «إذا كان يجب تأجيل مباريات أو إقامتها بدون جمهور حتى ينتهي الخطر فإننا سنفعل ذلك».

تأجيل يورو 2020:

وتطرق إنفانتينو للحديث عن احتمالية تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2020»، حيث قال في هذا الصدد: «أعتقد أن بطولة يورو 2020 ستقام في موعدها، لكن يجب أن نتعامل بجدية مع الموقف ونتبع تعليمات السلطات».

وأتم تصريحاته قائلا: «نتمنى أيضا إقامة دورة الألعاب الأولمبية كما كان مخططا وأن نسافر بأمان إلى طوكيو هذا الصيف».

مخاوف الويفا:

تسبب فيروس كورونا في تأجيل عدة مباريات في إيطاليا مؤخرا، بعد انتشاره في إقليمي لومبارديا وفينيتو، وارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس في إيطاليا إلى أكثر من 500، ووصول عدد الوفيات إلى 7.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» يراقب حاليا الوضع في إيطاليا بعدما شهدت الدولة الأوروبية ارتفاع حالات فيروس كورونا، قبل أشهر من احتضانها عدة مباريات في بطولة يورو 2020.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب أولمبيكو في العاصمة روما 4 مباريات ببطولة يورو 2020، بواقع 3 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في ربع النهائي، وذلك في الفترة بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

يذكر أن البطولة الأوروبية ستقام في 12 مدينة بـ12 دولة في جميع أنحاء القارة.