رئيس الحكومة السودانية يشكر العراق لموقفه الداعم في أزمة الفيضانات

المستقلة /- تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من نظيره السوداني عبد الله حمدوك تقدم من خلاله بالشكر لموقف العراق الداعم للسودان في أزمة الفيضانات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، ان “رئيس وزراء دولة السودان، عبد الله حمدوك، تقدم، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لموقف الحكومة العراقية في دعم السودان وتقديم المساعدات الى الشعب السوداني لتجاوز أزمته الإنسانية جراء الفيضانات”.

وأعرب الكاظمي، خلال الاتصال الهاتفي، مع نظيره السوداني، عن “تعازيه الحارة للحكومة السودانية في ضحايا كارثة الفيضانات”، مؤكدا حرص العراق، حكومة وشعبا، على “التضامن والوقوف الى جانب الشعب السوداني الشقيق، لاجتياز محنتهم الإنسانية، والنهوض والاستقرار لدولة السودان الشقيقة”.

واشار البيان، الى انه “جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مجالات متعددة”.