رئيس الجمهورية يغرد : برداً وسلاماٍ على عراقنا الحبيب

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المستقلة …نشر رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الاربعاء ، تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” قائلا ، برداً وسلاماٍ على عراقنا الحبيب واربيل عاصمة كوردستان .

وكان الحرس الثوري الإيراني قد اعلن فجر اليوم قصف قاعدة “عين الأسد” العسكرية ب‍العراق، التي تستضيف قوات أمريكية بالصواريخ الباليستية، “انتقاما” لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران أطلقت ستة صواريخ على قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي في قاعدة “عين الأسد” ب‍الانبار وقاعدة في أربيل.

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