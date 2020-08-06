رئيس الجمهورية يبحث مع فائق زيدان ضمان استقلالية ونزاهة الانتخابات

المستقلة /- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان إجراء الانتخابات المبكرة، والتأكيد على أهمية تضافر جهود الجميع بما يضمن استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية .

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، ان رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان “.

واشار الى انه جرى، خلال اللقاء، بحث إجراء الانتخابات المبكرة، والتأكيد على أهمية تضافر جهود الجميع بما يضمن استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، ويسهم في استعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري “.

واوضح انه تم التطرق إلى أهمية الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ودعم دور القضاء لمكافحة الفساد وترسيخ العدالة، والتعاون والتنسيق في مجال تشريع القوانين التي تقتضيها المرحلة المقبلة”.