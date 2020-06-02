رئيس الجمهورية يبحث مع زيدان دور القضاء في حسم ملفات الفساد

(المستقلة).. بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، لدى استقباله،اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، دور القضاء العراقي في ترسيخ العدالة وتطبيق القانون من خلال حسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام.

وأكد الطرفان أهمية التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث لمراجعة القوانين النافذة والعمل على إعداد القوانين والتشريعات التي تقتضيها المرحلة المقبلة.

كما تم التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات وتقديم الدعم الكامل لاستقلال القضاء وبما يحقق العدالة الاجتماعية.