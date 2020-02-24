رئيس الجمهورية يؤكد لوزير الصحة ضرورة اتخاذ كافة الاحترازات بشأن “كورونا”

(المستقلة)… اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة اتخاذ كافة الاحترازات بشأن فايروس “كورونا”.

وقال مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم “صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي والوفد المرافق له”، مبينا انه “جرى، خلال اللقاء، بحث الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة من قبل وزارة الصحة لمنع دخول الحالات الوبائية وانتشارها مثل فايروس كورونا”.

وأكد رئيس الجمهورية “ضرورة إيلاء الوزارة الأهمية القصوى لمواجهة الأمراض الانتقالية، وتهيئة الفحوصات الطبية اللازمة لمنع دخول وباء كورونا الى البلاد”، مشدداً على “ضرورة تطوير أداء المراكز والمؤسسات الصحية، واتخاذ كافة الاحترازات التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين”.

من جانبه، استعرض وزير الصحة خطط الوزارة لمواجهة خطر فايروس كورونا والخطوات المتخدة لحماية المواطنين من التعرض لهذا الوباء من خلال توفير البيئة الصحية الملائمة. (النهاية)