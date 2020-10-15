رئيس الجمهورية يؤكد على غلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة

المستقلة /- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ، أهمية تفعيل كافة الإجراءات القانونية والعملية في مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا الصدد.

واشار صالح ، خلال لقائه ، رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد ، الى أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في مكافحة الفساد، وبالتكامل مع باقي الدوائر ذات العلاقة، مبينا أن ” الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام بات اليوم مهمة وطنية ملّحة، ومرتكزاً أساسياً لدولة مقتدرة خادمة لمواطنيها”.

وتطرق صالح ، بحسب بيان رئاسي ، الى خطر الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب، وإضعاف دور المؤسسات في تلبية احتياجات المواطنين، والتأثير سلباً على فرص الاستثمار في البلد، مؤكدا دعمه كل الجهود التي تصب في تحقيق اهداف استئصال الفساد، ووقف هدر المال العام، وتحقيق الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة.