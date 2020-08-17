رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية رفد ميزانية الدولة بإيرادات المنافذ الحدودية

(المستقلة)… اكد رئيس الجمهورية برهم صالح أهمية رفد ميزانية الدولة بإيرادات المنافذ الحدودية وتنمية الموارد من خلال تعزيز إجراءات الرقابة والتدقيق، واتباع الوسائل المعتمدة دولياً في المنافذ بما يسهم في زيادة التبادل التجاري.

وقال صالح خلال لقائه رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي اليوم الاثنين الى ضرورة ضبط المنافذ الحدودية وتوحيد آليات العمل فيها، ومحاربة أشكال الفساد بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة لعمل الهيأة، فضلاً عن تعزيز إجراءات حماية المنتج المحلي.

بدوره قدم الوائلي شرحاً لجهود الهيأة في رفع إيرادات المنافذ، والنهوض بواقع البنى التحتية لها والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الخدمات للمسافرين والعاملين في المجال التجاري.(النهاية)