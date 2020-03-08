رئيس الجمهورية يؤكد أهمية التعاون بين العراق وايران للحد من انتشار فايروس كورونا

(المستقلة)..استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني.

وأكد صالح أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير سبل التعاون في المجالات المختلفة خدمة لمصالح الشعبين الجارين، وضرورة التنسيق والعمل المشترك في مجال محاربة الإرهاب والتطرف، ودعم جهود العراق في الحفاظ على سيادته وأمنه، مشيداً بعمق الروابط التأريخية والمصالح المشتركة بين العراق وإيران.

وأشار إلى وجوب متابعة الجهود والتعاون بين البلدين للحد من انتشار فايروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

بدوره، جدد شمخاني موقف بلاده الداعم للعراق على مختلف الأصعدة، وحرصها على تعزيز العلاقات والتعاون في المجالات كافة.

كما جرى، اثناء اللقاء، بحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتأكيد ضرورة اعتماد الحوار البنّاء لانهاء الأزمات وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر من أجل ترسيخ الأمن والسلم والدوليين.