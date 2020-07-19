رئيس الجمهورية لظريف المنطقة بحاجة لبناء علاقات متوازنة وتفاهم وتنسيق

(المستقلة)… أكد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حاجة المنطقة إلى تفاهم مشترك لإيجاد حلول للأزمات وترسيخ الأمن الإقليمي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في بغداد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له”، مبينة أن صالح أكد خلال اللقاء “عمق الروابط التاريخية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأكد صالح “ضرورة توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة”، مشدداً على “حرص العراق ليكون عامل استقرار ومركزاً لتلاقي المصالح المشتركة لدول المنطقة وبما يرسخ السلم والأمن الإقليمي”.

وأشار صالح إلى أن “المنطقة بحاجة لبناء علاقات متوازنة وتفاهم وتنسيق مشترك ورؤية واضحة للوصول إلى حلول جذرية للأزمات والتوترات من خلال الاعتماد على الحوار البنّاء والصريح بين جميع الأطراف الدولية”.

وشدد صالح على أن “العراق يولي أهمية لحماية سيادته وأمنه واستقراره ويتعاون مع الحلفاء والأصدقاء في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيداً بمواقف الجمهورية الإسلامية ودعمها للعراق لاسيما في مجال محاربة الإرهاب ومواجهة عصابات داعش”.

وحمّل رئيسُ الجمهورية وزيرَ الخارجية تحياته وتمنياته إلى الرئيس حسن روحاني وتمنياته للشعب الإيراني بالمزيد من التطور والتقدم والاستقرار، مشرا الى ان ظريف نقل تحيات الرئيس روحاني والقيادة الإيرانية للرئيس العراقي وتمنياتهم للشعب العراقي بمزيد من الرفاهية والازدهار.

كما أعرب وزير الخارجية عن رغبة بلاده بتوسيع آفاق التعاون والتنسيق الثنائي، ومساندتها للعراق في مختلف الصعد، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات بين دول المنطقة من أجل دعم الاستقرار ومواصلة مكافحة الإرهاب.

وجرى، خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي وسبل تعزيز فرص السلام والاستقرار.

ووصل ظريف صباح اليوم الاحد على رأس وفد سياسي العاصمة العراقية بغداد، لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

وسيزور ظريف اقليم كوردستان ايضا ويلتقي هناك المسؤولين الكبار، وهم الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني. (النهاية)