رئيس البرلمان يوجه بتحديد موعد لاستضافة الكاظمي وعلاوي

المستقلة/- وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتحديد موعد لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي في البرلمان.

وقال مصدر برلماني للـ(المستقلة) اليوم الاحد بأن ” رئيس البرلمان وجه خلال جلسة المجلس الخاصة بتمرير المادة المتعلقة بالدوائر الانتخابية، بتحديد موعد لاستضافة الكاظمي وعلاوي في البرلمان” .

ودعا الحلبوسي “رؤساء الكتل السياسية إلى عقد إجتماع مع أعضاء اللجنة القانونية للوصول إلى تفاهمات حول الدوائر الانتخابية، فيما عرض على النواب معايير ومقترحات حول شكل الدائرة الانتخابية”.

وانعقدت جلسة البرلمان بحضور 209 عضواً بعد تأخر التئامه لأكثر من ساعتين جراء اجتماعات جانبية للكتل السياسية لحسم الخلافات بشأن الدوائر الانتخابية.(النهاية)