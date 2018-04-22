رئيس البرلمان يصدر توضيحاً بشأن اجتماعه مع نائب رئيس الجمهورية

(المستقلة)… اكد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن الأخير حضر اللقاء الذي دعا اليه نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي في العشرين من نيسان الجاري، تلبية لدعوة الأخير الى مأدبة عشاء ضمت العديد من قادة الكتل السياسية ورؤساء القوائم الانتخابية التي ستشارك في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال المكتب الاعلامي في بيان له تلقته (المستقلة) إنه “تعقيباً على ما دار خلال اللقاء، فإن المكتب يود أن يبين بأن الحوارات التي جرت بين الاطراف المدعوة لم تتطرق لملف بعينه، وقد تناول الحديث الإطار العام لمرحلة ما بعد تنظيم داعش الإرهابي عبر العمل الحثيث من اجل اعادة الاستقرار إلى المناطق التي تعرضت للتدمير جراء الممارسات الإجرامية لهذا التنظيم عبر الشروع بملف الإعمار تمهيداً لاعادة العوائل النازحة الى مدنهم المحررة”.

وأكد ان “رئيس مجلس النواب حريص على ادامة التواصل مع جميع الفرقاء في العملية السياسية بغية الوصول الى رؤى موحدة بشان المرحلة المقبلة، التي تتطلب وحدة الكلمة ونبذ أي خطاب من شأنه ان يبث الفرقة بين مكونات الشعب العراقي الواحد”.

وشدد على دعم الجبوري للبرنامج “الذي تبناه ائتلاف الوطنية والذي يرتكز على بناء الدولة ‏بعيدا عن التخندقات الطائفية أو الفئوية، وأن هذا البرنامج يسع الجميع ويشمل كل العراقيين بغض النظر عن توجهاتهم ويرفض استخدام أي فعالية لاعتبارات سياسية أو انتخابية”.(النهاية)