رئيس البرلمان يرفع دعوة قضائية ضد “الصميدعي” بسبب ” البشير” وغيره

(المستقلة)… رفع رئيس البرلمان سليم الجبوري دعوى قضائية ضد السياسي المستقل ابراهيم الصميدعي متهما اياه بالتشهير.
والصميدعي مرشح للانتخابات التشريعية العراقية المقبلة عن محافظة ديالى، وهي عين المحافظة التي يتنافس فيها الجبوري.
19/04/2018
(المستقلة)… رفع رئيس البرلمان سليم الجبوري دعوى قضائية ضد السياسي المستقل ابراهيم الصميدعي متهما اياه بالتشهير.
والصميدعي مرشح للانتخابات التشريعية العراقية المقبلة عن محافظة ديالى، وهي عين المحافظة التي يتنافس فيها الجبوري.
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