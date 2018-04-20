رئيس البرلمان يرعى حلفا لعشائر حوض حمرين للتكاتف والتضامن ومؤازرة الدولة

(المستقلة)..استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ، اليوم الجمعة، وفدا من شيوخ عشائر ووجهاء ديالى راعيا التوقيع على وثيقة حلف لعشائر حوض حمرين من أجل التكاتف والتضامن ومؤازرة الدولة وتعزيز أواصر التعايش السلمي.

وقال الجبوري في كلمة القاها “ان هذا الاجتماع يعد مفخرة اجتماعية واخلاقية عظيمة، وبذلك فانتم قدوة لغيركم، فضلا عن ما قدمتموه من تضحيات كبيرة حفاظا على الاخوة والتكاتف، وسعيا لتضييع الفرصة على الارهاب الذي حاول ان ينال من وحدتكم وتكاتفكم”.

واضاف “اننا نتشرف باستمرار التنسيق معكم، وسنكون داعمين لحل كل الازمات والخلافات مع كل اخوانكم في ديالى على المستوى الاجتماعي والسياسي”.

واشار الجبوري الى اهمية العمل على توفير الخدمات وفرص العمل وكل ما من شأنه ان يجعل الانسان يعيش بكرامة، لافتا ان “على الدولة ان تجد حلولا لكل المشاكل وان توفر جميع مسلزمات العيش الرغيد “