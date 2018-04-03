رئيس البرلمان يبحث مع السيسي العلاقات الثنائية ويهنئه بفوزه بالانتخابات

(المستقلة)…. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، ووفداً من أعضاء المجلس.

وقال بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، ان السيسي اشاد في اللقاء بقوة ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين، بخاصة ما تشهده خلال الفترة الأخيرة.

وأكد السيسي موقف مصر الداعم لوحدة العراق، ومساندتها لجهود استعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيه، وتعزيز تماسك نسيجه المجتمعي، مشدداً على انفتاح مصر للتعاون مع العراق في جميع المجالات الثنائية.

من جهته هنأ الجبوري، السيسي، بمناسبة إعلان فوزه بفترة رئاسية ثانية، مشيراً إلى ما عكسته نتائج الانتخابات من المكانة التي يحظى بها الرئيس لدى الشعب المصري، وثقته في قيادته لمصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، مشيداً بما حققته مصر مؤخراً من نجاحات كبيرة فى مقابلة الإرهاب والانتصار عليه. بحسب ما اورده المتحدث باسم الرئاسة المصرية.(النهاية)