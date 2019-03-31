رئيس البرلمان اللبناني يصل بغداد في زيارة رسمية

(المستقلة).. وصل الى بغداد، اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب اللبناني السيد نبيه بري على رأس وفد رسمي، وكان في استقباله في صالة الشرف الكبرى بمطار بغداد الدولي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي وعدد من اعضاء مجلس النواب.

ورحب الكعبي بزيارة بري والوفد المرافق الى بلدهم الثاني العراق ، مؤكدا ان هذه الزيارة لها انعكاسات ايجابية، مثمرة في تعزيز العلاقات العراقية – اللبنانية على مختلف الاصعدة

ومن المقرر ان يجري بري عدد من الزيارات واللقاءات والمباحثات مع الرئاسات الثلاث ومختلف القيادات والشخصيات السياسية ، لبحث تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية والثقافية بين البلدين ، ومناقشة جملة من القضايا المشتركة وتفعيل الاتفاقيات وتنشيط حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين العراق ولبنان .