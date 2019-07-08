رئيس البرلمان العربي يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

التقى الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وأعضاء وفد البرلمان العربي الذي يمثل عدداً من المجالس والبرلمانات العربية مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالقصر الجمهورى بحضور السفير عمر دهب الوكيل المكلف بوزارة الخارجية بجمهورية السودان، اليوم الاثنين 8 يوليو 2019م.

واستمع وفد البرلمان العربي لشرح رئيس المجلس العسكرى الانتقالي لتطورات الاوضاع بالبلاد بعدالاتفاق بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي وقوف البرلمان العربي التام مع السودان فى كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره، وتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم، والترحيب بالاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شئون السودان خلال المرحلة الإنتقالية، متمنيا أن يكون الاتفاق بداية مرحلة جديده من الاستقرار والسلام والنهضة فى السودان، وأضاف رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربى سيواصل عمله في تنفيذ خطه العمل التى بدأها فى وقت سابق لمطالبته الإدارة الأمريكية ومجلسي الشيوخ والنواب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعيه للارهاب، ويرى أن الوقت ملائم لرفع تلك العقوبات في ظل الانتقال السياسي السلس الذي تشهده السودان وحاجة السودان الماسّة الاقتصادية على المستويين الرسمي والشعبي لرفعها.

وقال السلمي أن وفد البرلمان العربى سيعقد خلال هذه الزيارة عدداً من اللقاءات بقوى إعلان الحريه والتغيير ومبعوث الاتحاد الافريقي، والمبعوث الاثيوبى وقوى مدنية سياسية متعددة من أطياف الشعب السوداني.

وتأتي الزيارة في إطار وقوف ودعم البرلمان العربي التام لجمهورية السودان ومتابعته باهتمامٍ بالغ تطورات عملية التحول السياسي الذي يشهده السودان.