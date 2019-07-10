رئيس البرلمان العربي يطلب من الحركات المسلحة فى السودان استبعاد لغة السلاح بالحوار والتفاوض

المستقلةً – القاهرة – وليد الرمالي

طلب رئيس البرلمان العربي، الذي يزور السودان حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي (يمثل عدداً من المجالس والبرلمانات العربية)، الفصائل المسلحة باستبعاد لغة السلاح والنزاع بلغة الحوار والمفاوضات والانضمام للعملية السياسية .

وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربي أن وفد البرلمان اجتمع خلال الزيارة بعدد من الفصائل المسلحة فى السودان، وطلبنا منهم ان يستبعدوا لغة السلاح والنزاع بلغة الحوار والمفاوضات والانضمام للعملية السياسية ”

وأضاف فى بيان صحفى أصدره مكتبه بالقاهره اليوم ” ان السودان أمامه تحديات وصعوبات كبيرة ، وهناك عدد من الحركات المسلحة التى لاتزال تعمل داخل السودان ، وطلبنا منهم بالانضمام الى المسار السياسي ”

وأكد رئيس البرلمان العربي ان هناك تحد كبير امام السودان وهو العقوبات الاقتصاطية المفروضة عليه ، ولهذا فإن البرلمان العربي يعمل حاليا مع الاشقاء فى السودان لرفع هذه العقوبات واستعادة الدور الاقتصادي المأمول من السودان ، مشيرا الى ان البرلمان يسعى فى الوقت الراهن للعمل مع السودان على ملفات هامة خاصة مايتعلق بالمحافظة على الامن والاستقرارله وللمنطقة خاصة وان السودان عضو فى التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن والتحالف الاسلامى العسكري لمحاربة الارهاب وعضو فى كيان الدول المتشاطئة على البحر الاحمر وخليج عدن ، موضحا ان الاشقاء فى السودان يدركون اهمية دور السودان فى هذه المرحلة “.

واوضح السلمى ” ان البرلمان العربي شكل وفدا موسعا يمثل عدداً من المجالس والبرلمانات العربية لزيارة السودان للتعبير عن التضامن والمساندة للسودان قيادة وشعبا من ممثلى الشعب العربي ، وذلك لان السودان يمر بظروف دقيقة ، ولهذا فإن البرلمان العربي كمؤسسة عربية يقف داعما ومساندا للسودان .

وقال ان الزيارة كانت شاملة والتقينا رئيس المجلس العسكرى الانتقالى ونائبه والوزير المكلف بالخارجية ( وكيل الوزارة ) كما التقينا ممثلى اعلان قوى الحرية والتغيير وعدد من الاحزاب والقوي السياسية والشخصيات وهم الامام الصادق المهدى رئيس حزب الامة السودانى وقيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي، وقيادات تحالف نهضة السودان، وعدد من الشخصيات السودانية المستقلة، بالاضافة لعدد من الفصائل المسلحة .

وأكد رئيس البرلمان العربي ان البرلمان مكلف من القمة العربية بتنفيذ خطة عمل لرفع اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب ، قائلا ” ان البرلمان العربي يعمل منذ عامين على هذا الموضوع وشكل لجانا وقام بعديد الانشطة والفعاليات ، والان البرلمان بصدد تحرك فعلي وحاسم للمطالبة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ” مضيفا ” انه تحدث مع رئيس المجلس العسكرى الانتقالي فى السودان ونائبه والقوي السياسية بان البرلمان العربي ملتزم بتنفيذ خطة عمله لرفع اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب

وقال السلمي ” أنه سيبعث بخطابات مكتوبه للرئيس الامريكى ووزير خارجيته ولرئيسى مجلس النواب والشيوخ الامريكيين بطلب رفع اسم السودان من تلك القائمة ” مؤكدا “ان البرلمان العربي لدية مذكرة قانونية وسياسية مبنية على اعتبارات قانونية وسياسية لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب ، خاصة وان الوقت مناسب فى ضوء هذا التحول السياسي فى السودان ” وشدد على ان السودان فى حاجة ماسه لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب وفى حاجة ماسة ايضا الى رفع العقوبات الاقتصادية ولمزيد من الاستثمارات وجذب رؤوس الاموال الاجنبية لتحقيق تطلعات الشعب السودانى الشقيق ”

وأكد السلمي ان الوفد البرلمانى العربي الزائر للسودان استمع الى كلام واضح بإلتزام من رئيس المجلس العسكري الانتقالى ونائبه باتفاق الشراكة مع قوي اعلان الحرية والتغيير ، وقال ” نحن فى البرلمان العربي طالبنا بسرعة التوقيع على هذا الاتفاق التاريخى الذي يرسم معالم مرحلة جديدة فى تاريخ السودان ويحقق تطلعات شعبه ”

وقال ان الوفد استمع الى كلام فيه التزام بتنفيذ بنود الاتفاق الأخير والعمل على انجاح المرحلة الانتقالية والانتقال بها إلى مرحلة دائمة،ودعونا قوى اعلان الحرية والتغيير والاطراف الاخري بسرعة التوقيع على الاتفاق حتي يشعر الشعب السودانى انه حقق مايصبو اليه