رئيس الاستثمار : إنتاج العراق من الطاقة الشمسية وصل إلى 1000 ميجاوات

(المستقلة)… قال رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، إن إنتاج العراق من الطاقة الشمسية وصل إلى 1000 ميجاوات.

وأوضح سامي الأعرجي، في مؤتمر “الطاقة في العراق”، أن مجموعة من شركات القطاعين الخاص والأجنبي العامل بالعراق، زوّدت الشبكة الوطنية خلال الصيف الماضي بـ1500 ميجا وات.

وأشار الأعرجي إلى سعي “الاستثمار الوطنية، إلى تزويد العاصمة بغداد بإمدادات طاقة إضافية بـ2500 ميجاوات، لافتاً إلى إلى استراتيجية العراق لمواكبة الانتقال إلى عصر ما بعد النفط، والاهتمام بالطاقة الشمسية.

وأعلن رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، قرب إطلاق الخطة الخمسية المقبلة خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سيساهم بـ40% من تلك الخطة.

وفي أغسطس الماضي، وافقت اليابان على تقديم قرض بـ195 مليون دولار لقطاع الكهرباء في العراق، من خلال مذكرات متبادلة لتأهيل محطة الهارثة الحرارية (المرحلة الثانية) في محافظة البصرة.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في فبراير من العام الماضي، إن دولته وقعت اتفاقاً مع شركة ايه.بي.بي بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات طاقة.(النهاية)