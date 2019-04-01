رئيس اتحاد المقاولين يناقش مع وزير التخطيط صرف المستحقات المالية

(المستقلة)..ناقش رئيس اتحاد المقاولين العراقين مع وزير التخطيط ، المشاكل العالقة بشأن صرف مستحقات المقاولين المالية .

وقال رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي ان بحثت عند لقائي مع وزير التخطيط نوري الدليمي اليوم الاثنين صرف المستحقات ٣٠٪؜ ، والايعاز الى محافظات البصرة وميسان والديوانية والمثنى وواسط وكربلاء وذي قار والانبار وصلاح الدين وبابل ، بمتابعة الكشوفات المرسلة الى وزارة المالية ، بما يخص الوزارات .

واوضح رئيس الاتحاد ان الوزير وجه وكيل الوزارة ماهر حمّاد ، لمتابعة الموضوع والاسراع باكمال الصرف باسرع وقت ، وصرف المبالغ العالقة للجزء الثاني ، ووعد بالمتابعة مع وزارة المالية واكمال اي موافقات تحتاجها الجهات المالية ، واستثاء شروط واليات من تصنيف المقاولين ، ومفاتحة مجلس الوزراء للاستثناء من هذا الشرط .