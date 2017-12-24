رئيس اتحاد المقاولين : زيارة السعودية مهمة وابعادها تجارية واقتصادية وعمرانية

(المستقلة)..أكد رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي ، “ان مشاركة الاتحاد ضمن الوفد العراقي الذي سيزور المملكة العربية السعودية ، يأتي كوّن الجهة المنفذة للاعمال والمشاريع والرؤية الاقتصادية ، تقع على الاتحاد والمقاولين الذين من بينهم رجال اعمال وصناعيين ومهندسين”.

وقال السنافي ،اليوم الأحد، ان “زيارة الوفد التي تأجلت الى وقت لاحق بسبب ارتباط مفاجئ لوزير التخطيط ، والتجارة وكالة سلمان الجميلي الى كندا لحضور مؤتمر بشأن الخطط لاعمال المناطق المحررة ، وان ذهاب الوفد العراقي سيكون خلال الأيام المقبلة”.

واشار الى ان “توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق والسعودية مهم للغاية ، كونهما يشكلان بوصلة الشرق الأوسط من حيث الثروات والنهضة العمرانية والصناعية والزراعية ومختلف الاعمال ، ويسير ذالك على السياسة العامة والعلاقات الثنائية والحفاظ على الاستقرار والسلام والأمن”.