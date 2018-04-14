رئيس اتحاد الاعلاميين العرب يكرم المبدعين الكويتيين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

كرم الإذاعي د/ احمد نور رئيس اتحاد الاعلاميين العرب الاعلامية الكويتية / سعاد راضي وذلك على تاريخها الصحفي الذي انتهجته خلال فترة حياتها الاعلامية . وقد تم منحها شهادة الابداع الاعلامي من الاتحاد . كما تم تكريم احد كبار المؤرخين بدولة الكويت بوسام الابداع وهو المؤرخ / صالح خالد المسباح و الذي له تاريخ عريض فى مجال تأريخ الأحداث و الصحف و المجلات واهم الاصدارات الصحفية و الادبية على مستوي الوطن العربي بشكل عام و الكويت بشكل خاص.

ويقول الاذاعي احمد نور رئيس اتحادي الاعلاميين العرب و المبدعين العرب عضو الامم المتحدة أن هذا التكريم جاء من منطلق ما تم رؤيته بشكل واضح ضمن جولة اتحاد الاعلاميين العرب بدولة الكويت الشقيقة .وباذن الله سيتم العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مبدعي الكويت وسيكون للاتحاد دورا فعالا في تضافر العلاقات و إبراز اهم المبدعين فى المجالات المختلفة