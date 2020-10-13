رئيس إقليم كردستان يزور الكويت اليوم لتقديم العزاء في وفاة الأمير صباح

رئيس إقليم كردستان يزور الكويت اليوم لتقديم العزاء في وفاة الأمير صباح

المستقلة / – يقوم رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني اليوم، بزيارة رسمية الى الكويت .

وسيقدم نيجيرفان بارزاني العزاء في وفاة الأمير صباح الأحمد جابر الصباح الذي توفي في التاسع والعشرين من أيلول الماضي، كما سيهنئ نواف الأحمد جابر الصباح بمناسبة اختياره أميراً جديداً للكويت”.

ويعقد رئيس إقليم كردستان في إطار هذه الزيارة ، سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين، للتأكيد على تعزيز وتوطيد العلاقات بين اقليم كردستان والكويت”.