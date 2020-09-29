رئيس إقليم كردستان: ندعم خطوات الكاظمي بشأن مواجهة تهديدات البعثات الدبلوماسية

المستقلة / – أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء، أن الإقليم ينظر بقلق للتطورات الأمنية في العراق ويدعم خطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مواجهة تلك التهديدات.

وقال بارزاني في بيان صدر على هامش اجتماعه مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني في أربيل، وتابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “إقليم كردستان ينظر بقلق للتطورات الأمنية في العراق وهجمات المجاميع المسلحة على البعثات الدبلوماسية”.