رئيس أقليم كردستان يبدي رغبته بزيارة كربلاء والعتبات المقدسة

المستقلة / علي النصر الله / .. وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، الخميس ، دعوة لرئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لزيارة المحافظة.

وقال الخطابي في تصريح لـــــ (المستقلة ) عقب زيارته اقليم كردستان ولقائه رئيس الاقليم ، إن “كربلاء بحثت التعاون في مجال الاعمار والبناء والاستثمار ونقل الخبرات الى المحافظة “.

وأوضح إن “تجربة الاقليم في البناء والاعمار والاستثمار تجربة غنية وناجحة “. منوها الى إن “كربلاء وجهت دعوة الى رئيس الإقليم لزيارة المحافظة والعتبات المقدسة ”

من جانبه أكد رئيس الاقليم نيجيرفان برزاني ،محبته وتقديره الى كربلاء حكومة وعتبات مقدسة وإلى الأهالي ، كما ابدى رغبته وتوقه لزيارة كربلاء والعتبات المقدسة.