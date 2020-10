رئيس أرمينيا يحذر من تحول القوقاز إلى “سوريا جديدة” – فيديو

المستقلة/ حذر الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، من إمكانية أن تصبح القوقاز “سوريا أخرى”، إذا استمر الوضع على ما هو عليه في إقليم قره باغ.

وفي مقابلة له مع شبكة “cnbc middle east”، قال سركيسيان: “تخيلوا أن يصبح القوقاز سوريا أخرى؟”، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه ستظهر مشكلة جديدة أمام المجمتع الدولي فسيكون هناك “سوريا جديدة” في القوقاز.

ويأتي تحذير الرئيس الأرميني الصارم للمجتمع الدولي مع وصول التوترات إلى يومها الخامس بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

ورغم دعوات قادة العالم والمجتمع الدولي إلى وقف التصعيد والمعارك المحتدمة منذ نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الأوضاع تفاقمت حتى أسفرت عن مقتل العشرات، ويصر طرفا النزاع على الاستمرار في القتال.

“Imagine Caucasus becoming another Syria?” Armenian President Armen Sarkissian tells CNBC’s @_HadleyGamble from Yerevan. His stern warning to the international community comes as tensions reach their fifth day between Armenia and Azerbaijan. pic.twitter.com/vx3SsVmDAU

— CNBC Middle East (@CNBCMiddleEast) October 1, 2020