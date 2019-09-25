رئيسة لجنة التعليم البرلمانية : نرفض استخدام القوة لتفريق اعتصام حملة الشهادات العليا

(المستقلة).. اعربت رئيسة لجنة التعليم النائبة غيداء كمبش ، عن رفضها استخدام القوة لتفريق الاعتصامات السلمية لحملة الشهادات العليا .

وقالت كمبش ان المعتصمين امام مجلس الوزراء اليوم هم اصحاب شهادات وأصحاب حقوق وهم كفاءات عراقية يجب ان تكافئ ، فالظروف التي مر بها العراق وما شهده من ارهاب وفساد ومشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية ونسبة البطالة وسوء التخطيط وغياب فرص العمل لو مرت بدول اخرى لوجدنا الشباب ينجر بدون ارادته .

وحذرت رئيسة اللجنة من خيارات خطيرة للشباب نتيجة البطالة ، وانخراط بتنظيمات ارهابية والنتيجة تدمير أنفسهم وعوائلهم وأوطانهم ، واللجوء الى ماينسيهم اوضاعهم بتعاطي المخدرات والممنوعات والنتيجة نفسها تدمير النفس والمجتمع ، والانتحار ، والهجرة والهجرة لخارج البلاد للعمل او الدراسة ، ما يعني ضياع الطاقات والأموال اما اختيار شبابنا فكان العلم والدراسة رغبة منهم ببناء العراق وانتشاله من أوضاعه الماساوية .

ودعت كمبش كل الجهات المعنية النظر بعين الاعتبار لهؤلاء الأبطال الذي لا يقل دورهم عن دور ابطالنا في القوات الأمنية لحماية ارضنا وشعبنا وان نكافئهم بايجاد فرص عمل لان عملهم يعني ثورة عراقية وإيراد إضافي للإيرادات النفطية المستنفذة يوما ما .

واشارت النائبة الى ان الاعتصام استمر لأكثر من مئة يوم وما كان ليطول لولا الامل الذي أعطاه كل المسؤولين في مجلس الوزراء وفي السلطة التشريعية .