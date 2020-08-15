رئاسـة البرلمان تتسلم طلبا بتواقيع 100 نائب لعقد جلسة لاكمال قانون الانتخابات

(المستقلة)… أعلنت مصدر في مجلس النواب ان رئاسة البرلمان تسلمت طلبا خطيا مرفقا بتواقيع 100 نائب لعقد جلسة استثنائية بشأن اكمال ملحق توزيع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات .

وقال المصدر للـ(المستقلة) اليوم السبت ان ” الطلب سلم عبر مجموعة واتساب مغلقة خاصة بالنواب ورؤساء الكتل ورئاسة البرلمان “، مرجحا قيام رئاسـة البرلمان بالدعوة الى عقد الجلسة الاستثنائية لمناقشة قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية مطلع الشهر المقبل” .

وأضاف ان ” هناك اتصالات مكثفة مع رئاسة البرلمان للوصول الى تطمينات بانعقاد الجلسات الاستثنائية ، فضلا عن وجود طلب نيابي اخر موقع من قبل 83 نائبا لاستئناف الجلسات الاعتيادية عموما “. (النهاية)