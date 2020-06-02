رئاسة الجمهورية تنفي سلفة ٤ مليار دينار بذمة احد نواب الرئيس

( المستقلة)… نفت رئاسة الجمهورية العراقية وجود متعلقات مالية بذمة أحد نواب رئيس الجمهورية السابق.

وذكرت الرئاسة في بيان انها تنفي ”ما ورد في برنامج (على الطاولة) الذي بثته قناة السومرية مؤخراً بشأن وجود سلفة بذمة أحد نواب رئيس الجمهورية السابقين تقدر بـ(4) مليار دينار لم يتم تسويتها“.

واضاف ”وفي الوقت الذي تؤكد الرئاسة عدم صحة المعلومة أعلاه، فإنها تحث وسائل الإعلام كافة على توخي الدقة، والحذر من الانجرار إلى المزايدات السياسية التي لها تأثيرات سلبية على ما يواجهه البلد من تحديات صعبة“.( النهاية)