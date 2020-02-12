حقيقة العفو عن مسؤولين باتحاد كرة القدم العراقي

(المستقلة) – نفت الرئاسة العراقية، صدور عفو عن مسؤولين في الاتحاد الرياضي لكرة القدم.

ونفى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، بشكل قاطع ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام بشأن إصدار رئيس الجمهورية برهم صالح عفوًا رئاسيًا عن شخصيات رياضية.

وكانت وكالة الانباء العراقية، نقلت عن عضو المكتب الإعلامي لاتحاد كرة القدم، حسين الخرسان، أن الرئاسة العراقية أصدرت عفوًا شمل اثنين من أعضاء اتحاد الكرة، وهما أمين سر الاتحاد، صباح رضا، ورئيس لجنة الاستئناف ستار جبار زغير.

وأوضح أن “قرار العفو جاء بناء على طلب قدمه الاتحاد الى رئاسة الوزراء، التي رفعت بدورها كتاباً إلى رئاسة الجمهورية بعد تنازل اللاعب الدولي السابق عدنان درجال عن حقه الشخصي”.

ويقضي أمين سر الاتحاد العراقي السابق صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير عقوبة السجن لعامين بسبب دعوة قضائية سابقة تلتها دعوة قضائية اخرى ضد رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار المستقيلين، يتهمهما فيها اللاعب السابق عدنان درجال بالتلاعب بالنظام الاساسي للاتحاد.

ويخوض الاتحاد العراقي لكرة القدم منذ أشهر نزاعًا مع “درجال” الذي يتهم مسؤولين في الاتحاد بالتلاعب بالنظام الداخلي مما أدّى لحرمانه من المشاركة في الانتخابات التي جرت في مايو الماضي.

وكان أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي قدموا استقالاتهم الشهر الماضي ي اطار اتفاق تم ابرامه مع اللاعب الدولي السابق عدنان درجال يقوم الاخير بموجبه بالتنازل عن دعاوى قضائية قدمها لدى المحاكم العراقية بحق الاتحاد.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تشكيل لجنة تطبيع للاتحاد العراقي لكرة القدم المستقيل تقوم بمهمة الاشراف على اعماله وادارة شؤونه للفترة المقبلة لمدة ستة أشهر والتحضير لإجراء انتخابات جديدة. (النهاية)