رئاسة الجمهورية تعلن ارسال الموازنة لوزارة العدل لنشرها

(المستقلة)… اعلنت رئاسة الجمهورية عن إرسال قانون الموازنة الى وزارة العدل من اجل نشرها بجريدة الوقاع الرسمية.

وقال التلفزيون الرسمي في خبر عاجل إن “ديوان رئاسة الجمهورية أرسلت الموازنة الى وزارة العدل لنشرها في جريدة الوقائع الرسمية”.

يذكر أن مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت السبت على الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية بمقاطعة النواب الكرد.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في وقت سابق أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر إعادة الموازنة إلى مجلس النواب لإعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية، مبيناً أن هناك نحو 31 نقطة في الموازنة “تتقاطع مع التشريعات النافذة”.(النهاية)